До бюджету Криму надійшло 7,8 млн. грн. від приватизації і оренди
09:58, 06 квітня 2009Крым
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Дані з початку 2009 року
З початку 2009 року і станом на сьогодні до бюджету кримської автономії від приватизації і оренди надійшло майже 7,8 млн. грн.
Про це повідомляє Фонд майна Криму.
Приватизація поповнила казну автономії на 5,36 млн. грн., оренда – на 2,39 млн. грн.
За минулий тиждень (з 30 березня по 3 квітня) приватизація об`єктів, що належать Криму, принесла бюджету автономії 1,22 млн. грн., від оренди надійшло 65,9 тис. грн.
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