До бюджету Криму надійшло 7,8 млн. грн. від приватизації і оренди

З початку 2009 року і станом на сьогодні до бюджету кримської автономії від приватизації і оренди надійшло майже 7,8 млн. грн.

Про це повідомляє Фонд майна Криму.

Приватизація поповнила казну автономії на 5,36 млн. грн., оренда – на 2,39 млн. грн.

За минулий тиждень (з 30 березня по 3 квітня) приватизація об`єктів, що належать Криму, принесла бюджету автономії 1,22 млн. грн., від оренди надійшло 65,9 тис. грн.