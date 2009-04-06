Курортників в Криму поки замало
10:16, 06 квітня 2009Крым
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Розрахунки за методикою НАПКБ
Кількість людей, що відпочили в Криму з початку року, скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 28,6% - до 139,5 тис. чоловік.
Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.
Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.
За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, станом на 3 квітня організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили 61,3 тис. чоловік, що на 21,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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