Школярі Севастополя міркують над ідеями академіка Дмитра Ліхачьова

У Севастополі до 30 квітня триватиме міський конкурс творчих робіт-творів старшокласників «Ідеї Д.С. Ліхачьова і сучасність».

Мета конкурсу - виявлення і підтримка творчої молоді міста, підвищення інтересу молоді до життя, громадської діяльності і творчості академіка Дмитра Ліхачьова, до культури, історії і літератури.

Переможці будуть нагороджені безкоштовною поїздкою до Санкт-Петербурга.

Конкурс проводиться Севастопольською філією недержавної освітньої установи вищої професійної освіти «Санкт-Петербурзький Гуманітарний університет профспілок» під егідою міської державної адміністрації Севастополя і управління освіти і науки МДА.

Контактні телефони для бажаючих взяти участь у конкурсі: 8 (0692) 47-09-31, 46-96-80, 46-96-82.