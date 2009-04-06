Школярі Севастополя міркують над ідеями академіка Дмитра Ліхачьова
Переможці поїдуть до Санкт-Петербурга
У Севастополі до 30 квітня триватиме міський конкурс творчих робіт-творів старшокласників «Ідеї Д.С. Ліхачьова і сучасність».
Мета конкурсу - виявлення і підтримка творчої молоді міста, підвищення інтересу молоді до життя, громадської діяльності і творчості академіка Дмитра Ліхачьова, до культури, історії і літератури.
Переможці будуть нагороджені безкоштовною поїздкою до Санкт-Петербурга.
Конкурс проводиться Севастопольською філією недержавної освітньої установи вищої професійної освіти «Санкт-Петербурзький Гуманітарний університет профспілок» під егідою міської державної адміністрації Севастополя і управління освіти і науки МДА.
Контактні телефони для бажаючих взяти участь у конкурсі: 8 (0692) 47-09-31, 46-96-80, 46-96-82.