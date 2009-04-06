Євпаторія відключила опалювання
13:07, 06 квітня 2009Крым
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Криза + на вулиці жара
Євпаторія вже завершила опалювальний сезон.
Сприятливі погодні умови, а також необхідність економії енергоресурсів і фінансів в кризисний період прискорили його закінчення.
До особливого розпорядження буде продовжено опалювання пологового будинку, дитячої інфекційної лікарні, будинку-інтернату для інвалідів і старих.
Міська влада шукає можливості для відновлення подачі гарячої води населенню (по графіку), повідомляє сьогодні євпаторійський портал Каламіт
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