Євпаторія відключила опалювання

Євпаторія вже завершила опалювальний сезон.

Сприятливі погодні умови, а також необхідність економії енергоресурсів і фінансів в кризисний період прискорили його закінчення.

До особливого розпорядження буде продовжено опалювання пологового будинку, дитячої інфекційної лікарні, будинку-інтернату для інвалідів і старих.

Міська влада шукає можливості для відновлення подачі гарячої води населенню (по графіку), повідомляє сьогодні євпаторійський портал Каламіт