Пірати, які захопили судно з кримчанином, оприлюднили вимоги

Пірати, які півтора місяці тому захопили судно «Солданга» з українцем на борту, оприлюднили свої вимоги щодо суми викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, переговори компанії - оператора судна з піратами відбуваються у звичайному режимі. «Вимоги пірати вже оприлюднили», - сказав В.КИРИЛИЧ, проте не уточнив суму викупу.

Він повідомив, що переважна більшість піратів залишила судно. На судні залишилося близько десяти піратів, які забезпечують охорону членів екіпажу.

За інформацією, одержаною Посольством України в Греції від компанії-оператора, агресивної поведінки не спостерігається. Для забезпечення життєдіяльності судна та членів екіпажу є все необхідне.

Як повідомляв УНІАН, судно Saldanha було захоплене піратами в Аденській затоці 22 лютого. До складу екіпажу судна входять 19 громадян Філіппін, двоє румунів та один громадянин України (житель Криму).