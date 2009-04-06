Мери малих міст хочуть мажоритарку

Асоціація малих міст України (АММУ) переконана, що депутати місцевих рад на рівні малих міст повинні обиратися виключно за мажоритарною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні мер міста Українка Київської області, голова АММУ Павло КОЗИРЄВ на прес-конференції в Києві на тему ”Кого представляють місцеві ради. Вибори 2010 року. Які зміни потрібні до виборчого законодавства?”

За його інформацією, минулого тижня відбулася зустріч мерів Асоціації, які зійшлися на єдиній думці - до наступних чергових місцевих виборів необхідно внести зміни до законодавства, згідно з якими буде повернуто мажоритарну систему обрання депутатів хоча б на рівні невеликих міст.

“Я з абсолютною переконаністю можу зараз декларувати, що міські голови малих міст наполягають не на будь-якихось відкритих, закритих чи інших списках, а виключно на поверненні мажоритарної системи обрання міських рад на рівні малих міст”, - сказав П.КОЗИРЄВ.

Він зазначив, що мери підтримали думку про необхідність повернути технологію, коли депутати місцевих чи обласних рад представляють місцеву громаду, а не партії.

Як зазначили голови міст, депутати, які пройшли за партійними списками, не ведуть відповідної депутатської роботи з виборцями, а окремі навіть прямо заявлять, що прийшли в раду “контролювати”, що в ній відбувається і які рішення приймаються.

Крім того, за словами П.КОЗИРЄВА, зараз у радах є депутати, які зовсім не знають проблем та особливостей відповідної області чи міста, оскільки він зовсім з іншого регіону, а потрапив до органу місцевого самоврядування саме за партійним списком.

У зв’язку з цим АММУ пропонує повернути законодавчу норму, яка існувала, зокрема, в 2002 році, коли мер та депутат міської ради обов’язково мають проживати в тому населеному пункті, де обираються.

Інша зміна до законодавства, за інформацією П.КОЗИРЄВА, стосується прав мерів одночасно бути і депутатом міської чи обласної ради.

“Ми наполягаємо на тому, щоб мерам повернули право обиратися і бути депутатами рад – я не кажу про Верховну Раду, зараз мова йде про районні і обласні ради - депутатами рад вищого рівня, а саме районних і обласних. Повірте, більш ефективного депутата, який би представляв свою громаду, ніж міський голова, важко уявити”, - зазначив голова АММУ.

За словами П.КОЗИРЄВА, на сьогодні мерами напрацьовується відповідна технологія з підготовки необхідних змін до виборчого законодавства, щоб це не залишилось лише на словах, а знайшло свою реалізацію.

“Я запропонував разом з хлопцями (мерами та експертами – УНІАН) написати законопроект - він буде на півсторінки – змін до діючого закону про місцеві вибори.

Знайти людину чи установу, яка змогла б його внести, згідно Конституції, в Верховну Раду, і подивитись, яким чином політичні сили нашої країни реагують на ідеї, які давно вже опанували людей”, - сказав П.КОЗИРЄВ, пояснивши, що до нього весь час звертаються мешканці, які звикли до колишньої системи роботи рад, з проханням пояснити, який конкретно депутат відповідає за їхній будинок, двір, під’їзд.