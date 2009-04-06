Замість чотирьох – п`ять

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим”.

Текст закону за підписом глави держави оприлюднено сьогодні на його офіційному сайті.

Цим законом передбачається збільшення з 4 до 5 років терміну повноважень кримського парламенту.

Документ набуває чинності з дня його опублікування. Він вводиться в дію з дня призначення, відповідно до Конституції і законів України, наступних чергових виборів до ВР АРК, які будуть проведені у 2010 році.

Дія цього закону не поширюється на депутатів кримського парламенту нинішнього скликання. Згідно з попередньою редакцією статті 22 Конституції, термін повноважень кримського парламенту становив 4 роки.