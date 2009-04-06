Порт Євпаторії посів перше місце у морському рейтингу України

Євпаторійський морський торговельний порт посів перше місце у національному морському рейтингу Асоціації портів України «Укрпорт» в номінації «Темпи росту 2008 року».

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Показник приросту склав 139% до результату 2007 року: тобто, за рік відбулося зростання на 39%.

Загалом, річний план 2008 року Євпаторійський порт виконав достроково - в вересні минулого року. Показник вантажоперевезень за 2008 рік був на 41,6% більше порівняно з підсумками 2007 року.

Заробітна плата працівників порту у 2008 році збільшилась в середньому на 45-50%, повідомляє Мінтранс.