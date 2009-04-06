Порт Євпаторії посів перше місце у морському рейтингу України
15:14, 06 квітня 2009Крым
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В номінації «Темпи росту»
Євпаторійський морський торговельний порт посів перше місце у національному морському рейтингу Асоціації портів України «Укрпорт» в номінації «Темпи росту 2008 року».
Про це сьогодні повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.
Показник приросту склав 139% до результату 2007 року: тобто, за рік відбулося зростання на 39%.
Загалом, річний план 2008 року Євпаторійський порт виконав достроково - в вересні минулого року. Показник вантажоперевезень за 2008 рік був на 41,6% більше порівняно з підсумками 2007 року.
Заробітна плата працівників порту у 2008 році збільшилась в середньому на 45-50%, повідомляє Мінтранс.
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