Ющенко їде в регіони агітувати за «свою Конституцію»
15:51, 06 квітня 2009Крым
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Планується низка зустрічей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує здійснити поїздки по регіонах, щоб пояснити свою позицію про необхідність оновлення Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
Вона підкреслила, що для донесення своєї позиції щодо оновлення політичної системи країни Президент планує провести низку зустрічей з різними цільовими групами, в тому числі й під час регіональних поїздок.
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