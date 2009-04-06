Кількість користувачів Інтернету в Україні зросла до 12 мільйонів

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальних користувачів, які зробили більше одного перегляду сторінки за березень 2009 року, й користувачів, які переглядали сторінки в березні й у попередньому місяці) у березні поточного року становив 11,96 млн. осіб, що на 9,4% більше, ніж у лютому 2009 року.

Такі результати наводяться в звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за березень 2009 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Географія розподілу інтернет-користувачів у березні 2009 року показує, що в основному вони живуть у столиці й у великих містах – на 8 регіонів України в березні припадало понад 86% абонентів Інтернету. При цьому зі значним відривом від інших регіонів лідирує Київ, на який у березні припало 60,14% від усіх користувачів Інтернету в Україні. Далі йдуть Одеса (5,14%), Харків (5,39%), Дніпропетровськ (4,92%), Донецьк (4,82%), Львів (2,83%), Крим (2,80%), Запоріжжя (1,80%). Сумарна частка цих регіонів становила 24,9%.

На решту регіонів України припало 13,26% користувачів Інтернету.

Аутсайдерами за рівнем проникнення Інтернету в березні 2009 року стали Луцьк (0,18%), Житомир (0,21%), Чернівці (0,32%) і Закарпаття (0,31%).

Загальний час, проведений українськими інтернет-користувачами в глобальній мережі в березні 2009 року, становив понад 4,351 млрд. хвилин, що на 7,97% більше, ніж у лютому 2009 року.