Для міліції вимагають покарання
Через неналежний контроль за штрафами
Прокуратура Криму через неналежний контроль за виконанням постанов про накладення штрафів вимагає притягнути до відповідальності начальників майже половини міських та районних відділів міліції автономії.
Про це повідомляє прес-служба наглядового відомства.
"Працівники органів внутрішніх справ штрафів виписують багато, а те, як вони виплачуються, не контролюють", - говорять у прокуратурі.
Наприклад, Центральний райвідділ міліції Сімферополя в 2008-2009 роках направив для примусового виконання 856 постанов про накладення штрафів, з яких виконано лише 6,7%.
Вибірковими перевірками прокуратури виявлено 500 фактів відмов у відкритті виконавчих проваджень про стягнення штрафів унаслідок невідповідності складених працівниками ОВС постанов.
У зв`язку з цим прокуратура вимагає негайно привести роботу міліції у сувору відповідність із законодавством.