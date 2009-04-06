У Криму штрафували за зупинку біля встановленого від балди знаку
17:51, 06 квітня 2009Крым
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Ось таке от «ноу-хау»
У Совєтському районі Криму автоінспектори штрафували водіїв за зупинку під самовільно встановленим знаком «Зупинку заборонено».
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, знак встановив підприємець, який здійснював діяльність щодо паркування автотранспорту.
Наглядовим відомством внесено 22 протести на постанови про притягнення до адмінвідповідальності водіїв, які ставили автівки в зоні дії цього знаку.
На виявлені порушення прокуратурою вказано в поданні на ім’я начальника кримської міліції Миколи ІЛЛІЧОВА.
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