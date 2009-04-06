Затриманий головний архітектор Красногвардійської адміністрації
18:13, 06 квітня 2009Крым
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З кабінету - до ізолятору
Головний архітектор Красногвардійської районної адміністрації Криму затриманий за підозрою в одержанні хабара.
До ізолятору начальник відділу містобудування, архітектури і житлово-комунального господарства відправився зі свого кабінету, де отримав помічені 2,5 тисяч гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Чиновник вимагав гроші за узгодження архітектурно-планувального завдання будівництва кафе-автомийки.
Порушено кримінальну справу за фактом одержання хабара шляхом вимагання. Ведеться слідство.
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