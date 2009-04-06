Яценюк презентує «Фронт змін» Сімферополю і Севастополю
21:00, 06 квітня 2009Крым
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Анонс на 8-9 квітня
8-9 квітня народний депутат України, лідер ініціативи «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК відвідає кримську автономію і Севастополь.
Як повідомляє прес-служба фронту, 8 квітня за участю А.ЯЦЕНЮКА пройде презентація Сімферопольської міської організації «Фронту змін», а 9 квітня - севастопольської.
Також у програмі візиту А.ЯЦЕНЮКА до Криму зустрічі з вчителями, лікарями, офіцерським складом ВМС України, трудовими колективами підприємств та організацій.
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