Половину боргу в Севастополі перед ПФУ становить борг флоту Росії

Заборгованість підприємств Чорноморського флоту Російської Федерації перед Головним управлінням Пенсійного фонду України в Севастополі становить вже половину загальноміського боргу.

Про це заявив сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Будівельне управління (Будівельне управління ЧФ РФ, яке ще з минулого року є найбільшим у місті боржником до ПФУ - УНІАН) взагалі можуть скасувати, у нас є інформація, що наприкінці квітня підприємство ліквідують, а борги залишаться?», - сказав С.КУНІЦИН.

Він також повідомив, що в Будівельному управлінні і на 13-му заводі Чорноморського флоту борг із зарплати перевищує 7 млн. грн.

«Це вже не політика, це наші люди, севастопольці, їхні сім`ї, їхній добробут. І наш головний біль. Ситуація, як мовиться, виходить за рамки, і потрібно задіювати всі важелі», - наголосив С.КУНІЦИН.

У свою чергу, начальник Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяна КРАВЦОВА повідомила, що ситуація з боргами з відрахувань до Пенсійного фонду Будівельного управління і ряду інших підприємств ЧФ РФ так і не зрушилася з «мертвої точки».

За її словами, «цією проблемою в Україні вже займаються два міністерства - праці та соціальної політики і МЗС».

«Будівельне управління ЧФ РФ заборгувало 4 мільйони гривень до Пенсійного фонду, є борги 13-го заводу. Вже і телеграми надсилали, і Київ з Москвою спілкується, але борги ніхто не погашає», - сказала Т.КРАВЦОВА.