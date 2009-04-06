Морські льотчики виконали 40 стрибків з парашутом

Фахівці льотного складу та рятувальної парашутно-десантної групи морської авіаційної бригади Військово-Морських Сил України, дислокованої у кримському місті Саки, здійснили 4 підйоми літака Ан-2 та виконали 40 стрибків з парашутом на обмежений майданчик приземлення.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони, також відбулися практичні тренування льотного складу в кабінах літаків та вертольотів.

Крім того, морські льотчики навчалися правильно укладати парашут та покидати літальний апарат у випадку аварійної ситуації.

З початку нового навчального року екіпажі морської авіації ВМС провели 15 льотних змін із загальним нальотом майже 70 годин.