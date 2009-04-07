У Криму – новий начальник КРУ

Головне контрольно-ревізійне управління України призначило Олександра МАНЕШКІНА на посаду начальника КРУ в Автономній Республіці Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Сімферополі повідомив голова Верховної Ради Криму, «регіонал» Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Я так думаю, що він член партії «Батьківщина», він був помічником народного депутата СИВУЛЬСЬКОГО. До Партії регіонів не має ніякого відношення», – сказав кримський спікер.

А.ГРИЦЕНКО заявив, що завдання КРУ «не бути інструментом у політичних розбірках, а чітко, грамотно розбиратися у цільовому використанні бюджетних коштів». «Ми думаємо, що КРУ нарешті має стати тим органом влади, який повинен перевіряти бюджетні гроші, незалежно ні від чого», – заявив керівник парламенту автономії.

Депутата кримського парламенту, члена Партії регіонів Івана БУРЕЯ (1944 року народження) з 1 квітня звільнено з посади начальника КРУ в Криму.