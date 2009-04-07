Рада Криму скаже Ющенку «геть»

Верховна Рада Криму на пленарному засіданні 22-24 квітня планує прийняти звернення з вимогою дострокового складання повноважень Президентом, урядом і парламентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, питання включене в затверджений сьогодні на Президії ВР Криму порядок денний пленарного засідання.

Фракція комуністів у парламенті автономії пропонує виключити з цього переліку ВР України. «Сьогодні головне зло в житті України - Президент і Кабінет міністрів», - сказав член Президії ВР Криму, комуніст В’ячеслав ЗАХАРОВ.

Крім того, парламентарії планують заявити про неприпустимість проведення на території автономії військових навчань «Сі Бриз-2009».

Також кримські депутати мають намір звернутися до народних депутатів щодо проектів законів «Про Концепцію державної мовної політики України» і «Про державну мову та мови національних меншин в Україні».

Серед інших питань звернення до парламенту країни про неприпустимість підвищення пенсійного віку в Україні і з питання оптимізації розміру річної орендної плати за земельні ділянки несільскогосподарського призначення.

Поки що в проект порядку денного пленарного засідання ВР Криму включено 15 питань.