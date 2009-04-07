Податківці і роботодавці Севастополя підписали меморандум

Меморандум про співпрацю і створення сприятливого податкового середовища в регіоні підписали керівники Державної податкової адміністрації в місті Севастополі і міської організації роботодавців.

Як повідомили у прес-центрі ДПА в місті Севастополі, реалізація меморандуму, зокрема, покликана сприяти розвитку ефективної конкуренції та інвестиційного клімату в регіоні, правильному застосуванню і вдосконаленню податкового законодавства, запобіганню, виявленню та ліквідації випадків порушень податкового законодавства, підвищенню податкової культури в суспільстві.

Крім того, сторони вважають за необхідне приділити особливу увагу таким напрямкам співпраці як створення належних умов для громадського контролю за діяльністю податкових органів Севастополя, популяризації використання механізму „податкового компромісу” при узгодженні зобов`язань платників перед бюджетом, спрощення порядку адміністрування податків з урахуванням міжнародного досвіду, зменшення податкового тиску на суб`єктів малого та середнього бізнесу, створення сприятливих умов для платників податків щодо ведення обліку, надання звітності та декларування податків в електронному вигляді.

Меморандум також припускає надання підтримки в спільному проведенні конференцій, виставок, форумів, семінарів, круглих столів з фінансово-правових та інших питань, що знаходяться в компетенції податкової служби та міської організації роботодавців.