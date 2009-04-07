У Криму планується засідання українсько-російської комісії

Наприкінці червня в Криму планується проведення чергового засідання українсько-російської міжпарламентської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-спікер Державної думи РФ Олександр БАБАКОВ сьогодні журналістам у Москві.

«Маю підтвердження від української сторони, навіть не зважаючи на їхні вибори, порядку денного засідання – вони підтверджують свою готовність обговорювати непрості питання. Не виключаю, що ми проведемо це в дуже цікавому місці, в Криму», – сказав О.БАБАКОВ.

Він нагадав, що засідання міжпарламентської комісії недавно пройшло в Москві після перерви в два з половиною роки.