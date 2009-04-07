Посада директора «Універсал-Авіа» вже не вакантна

Віктор ТРУСОВ став переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Кримського державного авіаційного підприємства «Універсал - Авіа».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

Посада була вакантною з 15 травня 2008 року.

Сьогодні було проведено ІІ етап конкурсу на заміщення посади. Єдиний учасник В.ТРУСОВ представив пропозиції на розгляд комісії, його було обрано переможцем конкурсу.