Посада директора «Універсал-Авіа» вже не вакантна
17:12, 07 квітня 2009Крым
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Переможцем обрали єдиного учасника
Віктор ТРУСОВ став переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Кримського державного авіаційного підприємства «Універсал - Авіа».
Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.
Посада була вакантною з 15 травня 2008 року.
Сьогодні було проведено ІІ етап конкурсу на заміщення посади. Єдиний учасник В.ТРУСОВ представив пропозиції на розгляд комісії, його було обрано переможцем конкурсу.
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