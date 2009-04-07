Виноградники держпідприємства «Гурзуф» відбили від комерсантів

19:20, 07 квітня 2009
Крым
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Справу направлено на новий розгляд

Вищий господарський суд України скасував рішення про узаконення передачі частині земель державного підприємства «Гурзуф» у Криму, де зростають цінні сорти винограду, комерційній структурі для будівництва торгово-виставкового центру.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Касаційна інстанція задовольнила подання прокуратури.

Судами першої та апеляційної інстанцій було враховано не всі обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

«Згідно з чинним законодавством, для земель, на яких вирощуються особливо цінні сорти винограду, передбачено особливий порядок відчуження, а тому Ялтинська міська рада розпоряджатися ними не могла», - зазначили в прокуратурі.

Справу направлено на новий розгляд.

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