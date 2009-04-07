Керченській переправі доручили збільшити число рейсів через протоку
20:04, 07 квітня 2009Крым
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Заходи на літо-2009
Рада міністрів Криму рекомендує на період літньої навігації збільшити не менш ніж на 20% кількість поромних рейсів через Керченську протоку.
Відповідне доручення було дано Державній судноплавній компанії "Керченська поромна переправа".
Про це говориться в постанові уряду автономії про заходи щодо поліпшення транспортного обслуговування в період курортного сезону 2009 року.
Керченській переправі також доручили до 1 червня ввести в експлуатацію приміщення нових квиткових кас в касовому залі порту "Крим".
Керченському морському торгівельному порту рекомендовано підготувати інфраструктуру морвокзала до обслуговування пасажирів круїзних суден.
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