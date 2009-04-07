Будівельникам не віддали землю Алуштинського лісництва

Вищий господарський суд України скасував рішення, за допомогою якого житлово-будівельний кооператив хотів отримати землю в Алуштинському лісництві.

"Згідно з чинним законодавством задовольнити бажання членів кооперативу про володіння п`ятьма гектарами лісу не могла сільрада, а лише Кабінет міністрів України, до компетенції якого відноситься розпорядження земельними лісовими ділянками, що знаходяться в державній власності", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Вищий госпсуд України скасував рішення Господарського суду Криму за касацією прокуратури.

Справу направлено на новий розгляд.