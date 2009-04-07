Будівельникам не віддали землю Алуштинського лісництва
21:00, 07 квітня 2009Крым
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Вищий госпсуд скасував рішення
Вищий господарський суд України скасував рішення, за допомогою якого житлово-будівельний кооператив хотів отримати землю в Алуштинському лісництві.
"Згідно з чинним законодавством задовольнити бажання членів кооперативу про володіння п`ятьма гектарами лісу не могла сільрада, а лише Кабінет міністрів України, до компетенції якого відноситься розпорядження земельними лісовими ділянками, що знаходяться в державній власності", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Вищий госпсуд України скасував рішення Господарського суду Криму за касацією прокуратури.
Справу направлено на новий розгляд.
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