Кримський депутат збирається судитися з людиною Тягнибока

Депутат Верховної Ради Криму від партії «Російський блок» Андрій КОЗЕНКО збирається пред`явити судовий позов до керівника кримської організації Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Едуарда ЛЕОНОВА через поширення брехливої інформації, що порочить його честь і гідність.

Про це повідомила прес-служба Російської общини Криму.

А.КОЗЕНКО заявив, що Е.ЛЕОНОВ вимагає від кримських силовиків завести на нього кримінальну справу через дії під час презентації книги про батальйон «Нахтігаль» 23 лютого.

За словами депутата, представник «Свободи» звинувачує його в незаконному вторгненні в свою квартиру під час святкування дня народження, крадіжці і знищенні особистого майна – рарітетной книги «Нахтігаль в запитаннях і відповідях» вартістю 1700 гривень і ювілейного набору світлин «Засновники ОУН» вартістю 800 гривень, закликах до міжнаціональної ворожнечі і руйнуванні основ української державності.

«По-перше, ні я, ні депутат БОЖКО нічого не крали, що підтверджується відповідними фото- і відеоматеріалами. Товариш БОЛТЯН, який проводив прес-конференцію, люб`язно подарував нам вказані матеріали. Я при них порвав видання, чого, власне, не приховую. Більш того, вважаю, що з подібними виданнями по-іншому поступати не можна», – відзначив А.КОЗЕНКО.

За його словами, також Е.ЛЕОНОВ поширює неправдиву інформацію, заявляючи про те, що особисто був в приміщенні під час його відвідин депутатами від «Російського блоку», і про те, що захід, що проводився, не був презентацією.

А.КОЗЕНКО хоче, щоб правоохоронні органи попередили Е.ЛЕОНОВА про відповідальність за надання неправдивих свідчень і взяли з нього розписку.

«Міліція повинна приймати заяви відповідно до норм Карно-процесуального кодексу. Ці норми говорять, що кожна заява має бути оформлена підпискою заявника про те, що він попереджений про відповідальність за надання неправдивих свідчень, – відзначив адвокат А.КОЗЕНКА Жан ЗАПРУТА. – Мій прогноз, що все це не буде підписано, і буде відписний матеріал, тому надалі ми подамо позов про захист честі і гідності Андрія КОЗЕНКА».