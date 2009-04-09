У керівника адміністрації Севастополя – новий заступник

Новим заступником голови Севастопольської міської державної адміністрації став Олександр КЛІМОВ.

На посаду він призначений розпорядженням міськадміністрації.

Трудовий стаж О.КЛІМОВА становить більш як 36 років, з них останні 17 років він очолював Севастопольський міський центр зайнятості, повідомляє прес-служба адміністрації.

О.КЛІМОВ – 1955 року народження, уродженець міста Шахти Ростовської області. Має дві вищі освіти. Одружений, має двох дітей.