У керівника адміністрації Севастополя – новий заступник

09:54, 09 квітня 2009
Крым
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Очолював центр зайнятості

Новим заступником голови Севастопольської міської державної адміністрації став Олександр КЛІМОВ. 

На посаду він призначений розпорядженням міськадміністрації.

Трудовий стаж О.КЛІМОВА становить більш як 36 років, з них останні 17 років він очолював Севастопольський міський центр зайнятості, повідомляє прес-служба адміністрації.

О.КЛІМОВ – 1955 року народження, уродженець міста Шахти Ростовської області. Має дві вищі освіти. Одружений, має двох дітей.

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