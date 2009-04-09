У керівника адміністрації Севастополя – новий заступник
09:54, 09 квітня 2009Крым
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Очолював центр зайнятості
Новим заступником голови Севастопольської міської державної адміністрації став Олександр КЛІМОВ.
На посаду він призначений розпорядженням міськадміністрації.
Трудовий стаж О.КЛІМОВА становить більш як 36 років, з них останні 17 років він очолював Севастопольський міський центр зайнятості, повідомляє прес-служба адміністрації.
О.КЛІМОВ – 1955 року народження, уродженець міста Шахти Ростовської області. Має дві вищі освіти. Одружений, має двох дітей.
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