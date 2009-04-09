Луценко обіцяє не відмазувати своїх
10:57, 09 квітня 2009Крым
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Міністр попередив інспекторів міліції Криму
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що керівництво МВС не покриватиме міліціонерів-хабарників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі на нараді з дільничними інспекторами міліції Криму.
«Ми своїх відмазувати не будемо», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він відзначив, що у 2007 році із 40 осіб, засуджених до ув’язнення за хабарництво, половина - працівники міліції, у 2008 році із понад 50 також були співробітники органів внутрішніх справ.
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