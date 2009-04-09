Капітан українського танкера попався на продажі дизпалива

Співробітники Севастопольської митниці виявили факт незаконної передачі капітаном з борту танкера «Южный» (прапор України) на борт іноземного судна 30 тонн дизельного палива.

Як повідомляє сьогодні прес-служба Державної митної служби України, паливо раніше було заявлене в режимі «транзит» і не підлягало розпорядженню без дозволу митного органу.

Стосовно капітана складено протокол про порушення митних правил.

Орієнтовна вартість дизпалива складає 104 тис. грн.

Зараз митницею здійснюється провадження у справі, по закінченню якого матеріали будуть направлені до суду.