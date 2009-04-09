Луценко радить військовим краще дивитися за своєю зброєю

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Міністерству оборони треба посилити нагляд за зберіганням зброї на військових складах, щоб унеможливити її потрапляння в кримінальне середовище.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Питання обліку зброї і ревізії у військових, очевидно, має бути питанням Міністерства оборони», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, в даному випадку не потрібна будь-яка «паперова тяганина», зокрема з боку органів внутрішніх справ. «Думаю, служби Міністерства оборони достатньо для перевірки зберігання зброї», - зазначив глава МВС.