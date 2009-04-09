Екс-прокурор Криму не сунутиме носа у справу екс-прокурора Ялти

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО гарантує, що колишній прокурор Криму, член депутатської групи “Народна самооборона” у Верховній Раді Віктор ШЕМЧУК не втручатиметься в розслідування кримінальної справи стосовно екс-прокурора Ялти Ростислава ПРОЦИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

"Гарантую, що з боку ШЕМЧУКА не може бути мови про будь-який тиск (на слідство). Ця людина (ШЕМЧУК) дуже порядна", - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр нагадав, що справа стосовно екс-прокурора Ялти знаходиться у провадженні Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура порушила стосовно колишнього прокурора Ялти Р.ПРОЦИКА справу за ч.2. ст. 368 Кримінального кодексу – отримання хабара у великому розмірі.

27 березня Р.ПРОЦИКА було звільнено з посади прокурора Ялти і з органів прокуратури. 30 березня ГПУ порушила справу.