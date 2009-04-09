Екс-прокурор Криму не сунутиме носа у справу екс-прокурора Ялти
14:33, 09 квітня 2009Крым
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Гарантує його партшеф
|Віктор ШЕМЧУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.
"Гарантую, що з боку ШЕМЧУКА не може бути мови про будь-який тиск (на слідство). Ця людина (ШЕМЧУК) дуже порядна", - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому міністр нагадав, що справа стосовно екс-прокурора Ялти знаходиться у провадженні Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура порушила стосовно колишнього прокурора Ялти Р.ПРОЦИКА справу за ч.2. ст. 368 Кримінального кодексу – отримання хабара у великому розмірі.
27 березня Р.ПРОЦИКА було звільнено з посади прокурора Ялти і з органів прокуратури. 30 березня ГПУ порушила справу.
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