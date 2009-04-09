У Яценюка є проект постанови про захист прав кримських татар
«Вони є частиною України...»
Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про захист прав депортованих.
А.ЯЦЕНЮК відзначив, що цей документ передбачає створення єдиного реєстру депортованих і інвентаризацію земельних ділянок, повідомляє прес-служба «Фронту змін».
Депутат заявив, що в Україні сьогодні немає жодного законодавчого акту, який би чітко регулював права депортованих.
А.ЯЦЕНЮК також сказав, що кримські татари – це невід`ємна частина українського суспільства. «Інтеграція кримськотатарського народу в українське суспільство – це одне з найважливіших завдань. Вони є частиною України, і я упевнений в тому, що вони готові до цього», – заявив лідер «Фронту змін».
Також він вважає, що кримськотатарському населенню необхідно надати повну «культурну самостійність».