10 літаків «пішли» від товариства сприяння обороні України

За втручання прокурора Криму вжито заходів до повернення 10 літаків та нерухомого майна Товариству сприяння обороні України.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, товариство відповідає за підготовку курсантів льотних спеціальностей для Збройних Сил України і отримує фінансування на ці цілі із державного бюджету.

Севастопольський апеляційний господарський суд скасував рішення Госпсуду Криму та прийняв нове рішення, яким задоволено позов товариства до громадської організації „Сімферопольський авіаспортклуб” про витребування майна з чужого незаконного володіння та усунення перешкод у користуванні.