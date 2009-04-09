Глава українського МВС вважає, що деякі самозахоплення в Криму можна узаконити

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає за необхідне створити реєстр мешканців Криму, в тому числі кримських татар, які потребують земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Безумовно, треба скласти реєстр, скільки людей отримали землю, скільки її потребують», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також вважає, громадянам, які облаштувалися на самозахопленнях, треба надати право власності на цю землю, якщо це не заважатиме іншим власникам земель, і не суперечитиме інтересам держави.

Міністр зауважив, що напередодні розмовляв на цю тему з керівництвом Криму.

«Вчора ми знайшли спільну мову створити повний реєстр», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він запевнив, що міліція діятиме відповідно до чинного законодавства, якщо в Криму й надалі відбуватимуться спроби незаконного заволодіння земельними ділянками.