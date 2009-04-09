Мажору на Bentley наступного тижня пред`являть звинувачення?

Сину депутата Сімферопольської міської ради Віталію Файнгольду, в аварії з автомобілем якого загинула байкер, найближчим часом має бути пред`явлене звинувачення.

Про це сьогодні на прес-конференції у Сімферополі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.

«Думаю, що найближчими днями йому буде пред`явлено звинувачення, яке грунтується на автотехнічній експертизі Харківського центру», – сказав Луценко.

«Після пред`явлення йому звинувачення пройде ще дуже багато часу до передачі справи до суду», – вважає міністр.

При цьому він відзначив, що справу необхідно взяти під особливий контроль міліції і громадськості для уникнення можливого «дивацтва в суді».

Міністр сказав, що в разі визнання провини Файнгольду загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Він повідомив, що аварія сталася з обопільної вини водіїв мотоцикла і машини, хоча Файнгольд міг уникнути ДТП, повідомляє Кримське інформаційне агентство

Луценко підкреслив, що Файнгольд зараз знаходиться під особливим наглядом міліціонерів, оскільки раніше намагався порушити підписку про невиїзд.

Також міністр заявив, що Файнгольд проходить і по іншим справам. «Файнгольду пред`явлене звинувачення в хуліганських діях в кафе «Два капітани», там також може бути термін від 3 до 5 (років). Ще дві справи, по яких він проходив раніше, знаходяться в прокуратурі», – відзначив Луценко. За його словами, прокуратура автономії не виключає повторного розгляду цих справ у зв`язку з новими обставинами.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 вересня 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями. В результаті ДТП загинула водій Suzuki. У Ганни Мішуткіної залишилася малолітня дочка.