Яценюк вважає, що ЧФ Росії до 2017 року чіпати не можна

Лідер «Фронту змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна як європейська держава, яка шанує міжнародне право, не може собі дозволити вимагати дострокового виведення Чорноморського флоту Російської Федерації із Криму.

«Україна не переглядатиме умови договору в однобічному порядку, і не ставитиме питання про дострокове виведення ЧФ РФ з території України. Таким чином, до 2017 року ЧФ РФ знаходитиметься на території України на законних підставах», - заявив лідер «Фронту змін» в інтерв`ю журналістам у Криму.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що питання продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України після 2017 року не стоїть сьогодні на порядку денному, повідомляє прес-служба «Фронту змін». «Ще не починалися переговори, і не було жодної ноти протесту з цього питання», - сказав А.ЯЦЕНЮК.