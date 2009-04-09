З нового навчального року студенти-першокурсники самі зможуть обирати гуманітарні предмети для вивчення, а не дотримуватися строгої навчальної програми. Про це заявив міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК, пише газета «Сегодня» (№75 від 9 квітня).

За словами міністра, майбутні першокурсники будь-яких вузів мають обрати з 11-12 гуманітарних дисциплін таку кількість предметів, щоб у цілому гуманітарна складова не перевищувала 10-15% від загального обсягу.

«У такий спосіб і у нас буде реалізована "вільна траєкторія студента" — одна з головних відмінностей західних університетів», - сказав І.ВАКАРЧУК.

У той же час видання зазначає, що свобода буде дещо обмежена — серед гуманітарних предметів фізико-математичного, природознавчого і технічного напрямків в обов`язковому порядку вивчатиметься українська мова, історія української культури, іноземна мова і філософія.

У самому Міністерстві освіти ініціативи свого керівника коментують обережно. Зокрема, директор Департаменту вищої освіти МОН Юрій КОРОВАЙЧЕНКО зазначив, що це поки що тільки на рівні ідеї, а про конкретику можна буде говорити ближче до травня. Така система, додав він, давно використовується в західних університетах.

Окрім цього, передбачається, що нововведення торкнеться тільки першокурсників, адже в них багато предметів для загального розвитку. А основні необхідні предмети за фахом залишаться в обов`язковій програмі.

Ю.КОРОВАЙЧЕНКО також вважає, що нововведення зможе підштовхнути викладачів до введення в програму цікавіших методик, щоб залучити студентів.

Нововведення вже викликало позитивні відгуки в керівників вузів, а ось деякі майбутні студенти дивляться на ноу-хау скептично. Випускники шкіл не виключають, що така система допоможе уникнути вивчення складних дисциплін, адже, на їхню думку, багато учнів наводять довідки про викладачів не за принципом «у кого цікавіше», а «в кого легше здати».