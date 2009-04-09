Ялта «візьме» Росію вином і піснями

Ялта вперше буде представлена на Московському міжнародному туристичному ярмарку «MITF-2009».

Ярмарок, який є офіційним заходом уряду Москви, відбудеться в столиці Росії з 11 до 14 травня, повідомили у прес-службі мерії Ялти.

Ялтинський міськвиконком проведе в Москві презентацію можливостей відпочинку, оздоровлення і ділового туризму підприємств і компаній Великої Ялти. У програмі презентації – прес-конференція мера Ялти Сергія БРАЙКА і керівників санаторіїв і готелів Великої Ялти для російських журналістів, дегустація вин «Массандри» і культурна програма за участю відомих російських акторів і співаків, які люблять Ялту й готові своїм мистецтвом допомогти їй у рекламі відпочинку.

«Основне завдання цього традиційного ярмарку, що відбувається вже в 9-й раз, – представити російському споживачеві весь спектр туристичних напрямів і послуг безпосередньо перед початком літнього курортного сезону», – повідомили в мерії Ялти.

Ялта цього року вже рекламувала свої туристичні можливості, зокрема, взявши участь у Віденському туристичному ярмарку.