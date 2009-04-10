Справу фірми проти Сімферопольської РГА направили на новий розгляд
ВГСУ задовольнив касаційне подання
Вищий господарський суд України визнав незаконним рішення суду, яким скасовано розпорядження Сімферопольської райдержадміністрації про відшкодування будівельниками торгівельного комплексу сільгоспвтрат.
"У 2007 році фірма для будівництва торгівельного комплексу попросила у місцевої влади землі в с. Молодіжне. Та надала будівельникам 18,7 га сільськогосподарських земель, розрахувавши втрати сільгоспвиробництва у розмірі 1,8 мільйонів гривень. Договір був підписаний, і коли ділянка опинилася в руках фірми, її власники звернулися до суду, щоб скасувати розпорядження райдержадміністрації в тій частині, яка зобов`язала їх виплатити мільйонну суму", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Суд встав на сторону позивача, з чим прокуратура не погодилася.
ВГСУ задовольнив касаційне подання прокуратури і направив на новий розгляд справу комерсантів проти Сімферопольської РГА.