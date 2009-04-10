Через зсув грунту в Севастополі пошкоджені водопровід і будинки

У Севастополі через зсув грунту пошкоджено 4 приватних житлових будинки та водопровід, внаслідок чого без централізованого водопостачання залишилися 7 двохповерхових восьмиквартирних будинків та 43 приватні домоволодіння.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зcув ґрунту на вулиці Охотськім стався напередодні.

Також пошкоджено дорожнє полотно (тріщини, просідання від 10 до 50 см) довжиною близько 150 метрів.

Жертв і постраждалих немає.