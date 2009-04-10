Через зсув грунту в Севастополі пошкоджені водопровід і будинки
11:09, 10 квітня 2009Крым
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У Севастополі через зсув грунту пошкоджено 4 приватних житлових будинки та водопровід, внаслідок чого без централізованого водопостачання залишилися 7 двохповерхових восьмиквартирних будинків та 43 приватні домоволодіння.
Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зcув ґрунту на вулиці Охотськім стався напередодні.
Також пошкоджено дорожнє полотно (тріщини, просідання від 10 до 50 см) довжиною близько 150 метрів.
Жертв і постраждалих немає.
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