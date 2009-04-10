Прокуратура повернула кримчанам 22 млн. грн. заборгованості із зарплати

З початку 2009 року заходами прокурорського реагування кримчанам відшкодовано близько 22 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Це майже на 10 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

До відповідальності за порушення права жителів автономії на повну й своєчасну оплату праці залучили 163 посадових особи.

Поточного року прокурори пред`явили в інтересах кримчан понад 250 позовних заяв про стягнення заборгованості із зарплати.

Водночас прокурорам доводилося застосовувати до порушників і жорсткіші заходи. ”За фактами безпідставної невиплати заробітної плати й грубого порушення законодавства про працю органами прокуратури Криму порушено 15 кримінальних справ, із яких 13 розслідувано й направлено до суду”, - повідомили в прокуратурі.

Цього року прокуратура направила подання на ім`я голови Ради міністрів автономії Віктора ПЛАКІДИ з вимогою притягти до дисциплінарної відповідальності чотирьох заступників міністрів, які займаються галузями, де спостерігається найгірша ситуація з виплатою зарплат.