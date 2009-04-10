У Криму шукають злочинців-іноземців

До 15 квітня на території Криму проводяться профілактичні заходи під назвою «Мігрант». Операція направлена на розкриття і запобігання злочинам, здійсненим іноземцями та особами без українського громадянства.

Як повідомляє прес-служба Управління кримської Державтоінспекції, операція стартувала напередодні. Затримано 6 осіб, що незаконно знаходяться на території України, і 2 особи, оголошені в розшук органами МВС країн СНД.

Операція проводиться також для встановлення організованих злочинних груп, що займаються вивозом за кордон краденого автотранспорту.