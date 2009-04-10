У Криму шукають злочинців-іноземців
17:34, 10 квітня 2009Крым
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Триває операція «Мігрант»
До 15 квітня на території Криму проводяться профілактичні заходи під назвою «Мігрант». Операція направлена на розкриття і запобігання злочинам, здійсненим іноземцями та особами без українського громадянства.
Як повідомляє прес-служба Управління кримської Державтоінспекції, операція стартувала напередодні. Затримано 6 осіб, що незаконно знаходяться на території України, і 2 особи, оголошені в розшук органами МВС країн СНД.
Операція проводиться також для встановлення організованих злочинних груп, що займаються вивозом за кордон краденого автотранспорту.
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