Севастополь поскаржиться міністру оборони РФ на Чорноморський флот

Влада Севастополя звернеться до міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА у зв`язку із зростанням недоїмки підприємств Чорноморського флоту РФ до Пенсійного фонду України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив сьогодні голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на засіданні антикризової групи у відповідь на відповідну пропозицію начальника Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяни КРАВЦОВОЇ.

За інформацією Т.КРАВЦОВОЇ, загальна сума пенсійної недоїмки по місту Севастополю на сьогодні становить 15 млн. грн. «Зокрема борг «Будівельного управління Чорноморського флоту РФ» становить 4 млн. грн. Плюс до цього ще 3 млн. грн. перебувають у судовій процедурі, вони спеціально затягують процес, отже - 7 млн. грн.», - сказала вона.

Крім того, як повідомила начальник Головного управління ПФУ в місті Севастополі, 1 млн. грн. становить пенсійна недоїмка «13-го судоремонтного заводу ЧФ РФ», а також невелику суму заборгувала перед ПФУ ще одна будівельна частина ЧФ РФ.

Т.КРАВЦОВА також повідомила, що серед інших боржників Головного управління ПФУ в Севастополі - ВАТ «Севморзавод» з 1,7 млн. грн. недоїмки.