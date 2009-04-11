Грач і Волга оголосили про заручення

Кримські республіканські організації Комуністичної партії України і партії «Союз лівих сил» створили «Блок Грача».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі заявили лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ і керівник партії «Союз лівих сил» Василь ВОЛГА.

«Ми сьогодні перед вами, разом з Василем Олександровичем (ВОЛГОЮ), оголошуємо про політичне заручення, а юридично, свого часу, ми його оформимо», – сказав головний комуніст Криму.

За його словами, блок відкритий і для інших лівих сил. «Ми відкриті для всіх інших, але все питання в тому, що ті, хто хотів би прийти і поторгувати на російській (мові), любові до Пушкіна, на тому, що вони нібито проросійськи настроєні, а ходити під прапорами інших партій – не пройде! Сюди буде відбір тільки тих, які справді стали на позицію і від неї не відмовляться», – підкреслив Л.ГРАЧ.

Комуніст стверджує, що керівництво КПУ позитивно сприймає створення «Блоку Грача». «Ми давним-давно говоримо про те, що лівим треба об`єднатися, а ми з Василем Олександровичем (ВОЛГОЮ) показали те, що ми не просто говоримо, а пішли далі. Було б добре, щоб таке явище (створення блоку лівих сил) стало закономірністю в усіх інших регіонах України», – сказав Л.ГРАЧ.

«Ми думаємо, що об`єднання «Блок Грача» пройде досить серйозно, тріумфально по Криму, і це буде щонайпотужнішим сигналом до об`єднання всіх лівих сил України», – заявив зі свого боку лідер СЛС.