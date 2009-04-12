Рибалка загинув у Криму
12:45, 12 квітня 2009Крым
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Товариш травмований
У Криму в районі бухти Широка на березі Азовського моря під час лову риби загинув чоловік, впавши з 8-метрової скелі.
Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.
Загинув житель Феодосії, 1976 року народження.
Чоловік, який намагався надати йому допомогу, травмований. Зі струсом головного мозку, ударами потиличної ділянки голови і поперекового відділу хребта він доставлений до лікарні.
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