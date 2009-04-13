П`яний курортник впав у море
09:59, 13 квітня 2009Крым
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Чоловік у реанімації Євпаторії
В Євпаторії у важкому стані перебуває в лікарні курортник, який, будучи п`яним, впав з пірсу у море.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Мешканець Тернопільщини, 1978 року народження, під час прогулянки впав у воду. Пірс закритий.
Мобільно-оперативна група витягнула чоловіка на берег.
З діагнозом загальне переохолодження, втоплення морською водою він був доставлений до реанімаційного відділення міської лікарні.
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