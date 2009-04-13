П`яний курортник впав у море

В Євпаторії у важкому стані перебуває в лікарні курортник, який, будучи п`яним, впав з пірсу у море.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Мешканець Тернопільщини, 1978 року народження, під час прогулянки впав у воду. Пірс закритий.

Мобільно-оперативна група витягнула чоловіка на берег.

З діагнозом загальне переохолодження, втоплення морською водою він був доставлений до реанімаційного відділення міської лікарні.