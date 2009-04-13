Чоловік задихнувся у гаражі
10:12, 13 квітня 2009Крым
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Нещасний випадок у Феодосії
Чоловік, 1967 року народження, загинув у власному гаражі в Феодосії. Попередня причина смерті – отруєння вихлопними газами.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні від медиків.
Чоловіка в гаражі знайшла дружина.
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