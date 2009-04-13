Чоловік задихнувся у гаражі

Чоловік, 1967 року народження, загинув у власному гаражі в Феодосії. Попередня причина смерті – отруєння вихлопними газами.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні від медиків.

Чоловіка в гаражі знайшла дружина.