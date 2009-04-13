Українці назвали найкращого Президента (опитування)

Українці вважають, що Леонід КУЧМА і Леонід КРАВЧУК були кращими Президентами, ніж Віктор ЮЩЕНКО.

Про це свідчать передані УНІАН результати національного щомісячного дослідження «Омнібус» (Omnibus), проведеного компанією «ТНС Україна» в березні 2009 р. (опитано 1200 респондентів віком 16-75 років, половий етап - з 6 по 14 березня).

Згідно з результатами дослідження, тільки 7% українців вважають, що В.ЮЩЕНКО був кращим Президентом за історію незалежної України – саме таке число опитаних обрали його як Президента, який найкраще справлявся зі своїми обов`язками. Найчастіше як політика, який краще за інших справлявся з обов`язками Президента України, респонденти обирали Л.КУЧМУ – 39%. Л.КРАВЧУКА обрали 21% українців. 27% учасникам дослідження важко відповісти на це питання, 6% відмовилися від відповіді.

Крім того, 68% українців згодні з тим, що кілька сильних керівників можуть зробити для нашої країни більше, ніж усі закони і політичні дискусії. 18% респондентів дотримуються протилежної думки. 12% опитаним важко відповісти, 2% - відмовилися від відповіді.

Дослідження «Омнібус», які проводяться компанією «ТНС Україна» на постійній основі, дають можливість визначити індекс довіри населення до різних політиків та інститутів влади. Позитивний індекс (+2,0) означає 100% довіру населення, а негативний індекс (-2,0) – 100% недовіри населення. Згідно з даними за березень 2009 р., найнижчий індекс довіри серед інститутів влади зараз спостерігається у Президента України (-1,49), Верховної Ради України (-1,48), уряду України (-1,34), а також у суду (-1,32), прокуратури (-1,24) і міліції (-1,14).

Незважаючи на негативне значення, з січня 2009 р. по березень 2009 р. поступово збільшується індекс довіри до засобів масової інформації України (-0,37 у січні -0,34 у лютому і -0,23 у березні), чого не можна сказати про російські і західні ЗМІ. Довіряють українці як і раніше тільки церкви (+0,71 у березні 2009 р.).

Серед політиків найнижчий індекс довіри в березні 2009 спостерігається у Віктора БАЛОГИ (-1,72), В.ЮЩЕНКО (-1,51), Раїси БОГАТИРЬОВОЇ (-1,46), а також Олександра МОРОЗА (-1,45), Юрія ЛУЦЕНКА (-1,36) і Петра СИМОНЕНКА (-1,3).

У Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО за останні місяці індекс довіри дещо підвищився – з -1,06 у грудні 2008 до -0,96 у березні 2009 у В.ЯНУКОВИЧА, і з -1,07 у січні до -1,03 у березні цього року у Ю.ТИМОШЕНКО.