Розпочинається демонтаж зруйнованої п`ятиповерхівки в Криму

У вівторок, 14 квітня, розпочнуться роботи з розбирання п`ятиповерхового будинку в Євпаторії, зруйнованого внаслідок вибуху в грудні 2008 року.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомила керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА.

«Дозвіл на демонтаж одержано», - сказала вона.

Як підрахували фахівці, вантажівкам, які вивозитимуть будівельні матеріали, доведеться зробити близько тисячі ходок. «Рахували, ось такі цифри називали», - сказала О.ГАРМАШОВА.

Як повідомляв УНІАН, вибух в п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався увечері 24 грудня 2008 року. Загинуло 27 чоловік.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство. Офіційна причина вибуху поки що не названа.

На місці зруйнованого будинку планується створити Сквер пам`яті.