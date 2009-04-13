У ялтинському зоопарку «Казка» хтось отруїв 10 тварин

10 тварин загинули в ялтинському зоопарку «Казка», за попередніми даними, отруївшись сильнодіючою отрутою.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив директор зоопарку Олег ЗУБКОВ.

Загибель тварин почалася з 26 березня, сьогодні вранці помер гімалайський ведмідь. «Зоопарк втратив істотну частину своєї експозиції. Смерті поки не припиняються, сьогодні вранці загинув самець гімалайського ведмедя», - сказав О.ЗУБКОВ.

Серед загиблих тварин: один із символів зоопарку - шимпанзе на кличку Чарлік, а також пекінес, рисі, пуми, гімалайські ведмеді, вовк. Усі звірі були здоровими, більшість - молоді.

«Клініка настання смерті в усіх тварин однакова. Лабораторії Криму, Харкова й Києва працюють над визначенням того, яка ж усе-таки отрута використовувалася для отруєння тварин у зоопарку», - сказав О.ЗУБКОВ. За попередніми даними, звірів отруєно отрутою гемолітичного характеру.

Директор «Казки» призначив винагороду в 100 тис. грн. тому, хто допоможе упіймати отруйників.

Крім того, О.ЗУБКОВ нагадав, що шахрайське угрупування, яке «довгі роки володарювало на площі перед зоопарком під прикриттям прокурора Ялти ПРОЦИКА» (екс-прокурор Ялти, проти якого Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч.2. ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара у великому розмірі) - УНІАН), неодноразово обіцяло, що «коли не буде паркування для них, значить, не буде зоопарку».

«До вбивства директора зоопарку, який за рік до того, як вся Україна дізналася, що прокурор Ялти - хабарник і корупціонер, говорив про інші його незаконні дії, поки не дійшло... Я справився з цією проблемою (групою незаконних паркувальників), але зоопарк платить за це велику ціну», - сказав О.ЗУБКОВ.

Зоопарк «Казка» створено в 1995 році О.ЗУБКОВИМ. Наразі в зоопарку утримується понад 700 тварин і птахів. Багато з них - рідкісних видів.

Як повідомляв УНІАН, Ростислава ПРОЦИКА було звільнено з посади прокурора Ялти 27 березня. 30 березня проти нього порушено кримінальну справу.