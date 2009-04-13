Севастополь без гарячої води

Жителі Севастополя з сьогоднішнього дня знову залишилися без гарячої води, оскільки підприємство «Севтеплоенерго» не отримало ліміти на природний газ і всі міські котельні зупинено.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації Сергій СКИБІН сьогодні на апаратній нараді в адміністрації повідомив, що «борг міста за природний газ перевищує суму 50 млн. грн.

Тому лімітів «Севтеплоенерго» не отримало. Є ліміти по населенню, на ТЕЦ. Але ми й так перебирали газ. Мало того, «Газ України» вимагатиме погашення боргу «Севтеплоенерго» через суд».

Коментуючи ситуацію, що склалася, голова міської адміністрації Сергій КУНІЦИН підкреслив: «Сталося те, про що адміністрація багато разів попереджала, уряд попереджав — ліміти будуть тільки в тих регіонів, які платять. Поки платили - газ для опалення був. Сьогодні можливості вже немає».

На думку С.КУНІЦИНА, така ситуація була прогнозованою й виникла вона через бездіяльність міськради. Він нагадав, що адміністрація міста неодноразово зверталася до міськради з пропозиціями про перегляд тарифів.

«Тарифи ми подавали диференційовані, багатоступінчасті, з механізмом соціального захисту. Й що у відповідь? Депутати тарифами й севастопольським комунальним господарством займатися не хочуть», - сказав голова міськадміністрації.

На думку С.КУНІЦИНА, «ситуація критична», й завтра на черговій сесії «депутатський корпус щось повинен вирішувати: чи то тарифи підвищувати, чи то щось продавати. Але що саме, і як ці кошти направити саме на погашення боргів за газ? Чи то кредитуватися, але чим повертати позику будемо».

При цьому він додав, що міськрада може взагалі не робити ніяких кроків і «теплове господарство погубити».

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі з метою економії коштів для придбання газу з 10 січня було припинено подачу населенню гарячої води. Її було відновлено 1 квітня, в день завершення опалювального сезону, коли на ці цілі з`явилися певні ресурси.